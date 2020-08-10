УФСИН преломило хлеб, переданный одному из арестованных, и нашло в нем мобильные
В лепешках, переданных с продуктовой посылкой одному из арестованных, пытались пронести в Кресты одиннадцать мобильных телефонов. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, помимо телефонов в мучные изделия были спрятаны девять USB-кабелей.
Все эти запрещенные предметы пыталась передать в продуктовой передаче женщина.
В отношении жительницы Санкт-Петербурга составлен протокол о привлечении её к административной ответственности по ст. 19.12 (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) КоАП РФ. Проводится проверка.