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10.08.2020 11:16
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УФСИН преломило хлеб, переданный одному из арестованных, и нашло в нем мобильные

В лепешках, переданных с продуктовой посылкой одному из арестованных, пытались пронести в Кресты одиннадцать мобильных телефонов. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, помимо телефонов в мучные изделия были спрятаны девять USB-кабелей.

Все эти запрещенные предметы пыталась передать в продуктовой передаче женщина.

В отношении жительницы Санкт-Петербурга составлен протокол о привлечении её к административной ответственности по ст. 19.12 (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) КоАП РФ. Проводится проверка.

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Комментарии (1)

PupkinVasya
"УФСИН преломил хлеб ... и нашел в них мобильные
В лепешки ... пытались пронести в «Кресты» одиннадцать мобильных телефонов."

Мая твая не панимай!
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