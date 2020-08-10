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10.08.2020 10:35
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В статистику смертности от коронавируса третий день подряд попадает не более десяти петербуржцев

В статистику смертности от новой коронавирусной инфекции третий день подряд попадает не более десяти петербуржцев. Об этом 10 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

За сутки подтвердилось ещё семь случаев смерти жителей Петербурга с COVID-19. Накануне сообщалось о трёх умерших горожанах, днём ранее — о десяти.

Всего с начала пандемии в Северной столице зарегистрировано 2 156 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В России этот показатель составляет 15 001.

По состоянию на 10 августа Петербург продолжает держаться на третьей строчке по количеству зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся новой инфекцией поднялось выше 33 тысяч.

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Комментарии (1)

Piter Pen
Бессмысленные данные, от бессмысленного комитета чиновников.
Данные не за предыдущие сутки, и систематически занижены.
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