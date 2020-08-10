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10.08.2020 10:14
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Доллар на торгах приблизился к 74 рублям

Рубль начал новую неделю на бирже небольшим ослаблением.

На открытии торгов 10 августа биржевой курс доллара вырос на 15 копеек, до 73,87 рубля. Евро, в свою очередь, поднялся почти до 87 рублей.

Нефть марки Brent стоит сегодня 44,8 доллара за баррель.

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