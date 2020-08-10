АСИ представило Минприроды две модели организации приютов для бездомных животных за 10 и 25 миллионов рублей

Две модели организации приютов для бездомных животных — одну для их постоянного проживания за 22-25 млн рублей, а другую для временного за 10 млн рублей — разработало Агентство стратегических инициатив. Об этом 10 августа со ссылкой документ, который был передан АСИ в Минприроды РФ, пишут «Известия».



Первая модель представляет собой приют и центр стерилизации, который рассчитан на сто четвероногих постояльцев, а также включает в себя ветеринарную клинику, карантинную зону и вольеры. Его стоимость, по информации источника газеты, составляет 22-25 млн рублей.