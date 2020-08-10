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10.08.2020 08:56
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АСИ представило Минприроды две модели организации приютов для бездомных животных за 10 и 25 миллионов рублей

Две модели организации приютов для бездомных животных — одну для их постоянного проживания за 22-25 млн рублей, а другую для временного за 10 млн рублей — разработало Агентство стратегических инициатив. Об этом 10 августа со ссылкой документ, который был передан АСИ в Минприроды РФ, пишут «Известия».

Первая модель представляет собой приют и центр стерилизации, который рассчитан на сто четвероногих постояльцев, а также включает в себя ветеринарную клинику, карантинную зону и вольеры. Его стоимость, по информации источника газеты, составляет 22-25 млн рублей.

Вторая модель предполагает создание центра гуманного обращения с животными, цель которого заключается в поиске новых домов для его обитателей. На территории должны расположиться не только места для содержания бездомных собак и кошек, административные блоки и ветеринарная клиника, но и общественные пространства для гостей.

В Минприроды РФ заявили, что по итогам межведомственного совещания АСИ поручено доработать представленные предложения.

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, предложенные проекты — не самые дорогие. Он также отметил, что сейчас ведётся разработка и других моделей организации таких приютов, в частности, с МГУ. Вариативность предложений позволит регионам РФ самим выбирать, на чём остановить свой выбор, чтобы сэкономить, добавил Бурматов.

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