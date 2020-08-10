Гидрометцентр предупреждает россиян о жаре и шторме «Чанми». Но это касается не всех
Жаркая погода сохранится в ряде регионов Сибири и на Алтае, на Ямале и Таймыре в течение недели, местами температура достигнет 35 градусов. Об этом сообщает 10 августа РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«В Омской, Томской, Новосибирской областях жаркая погода, около и выше 30 градусов сохранится до конца недели, — прогнозирует Вильфанд. — Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии. Правда, она понизится к концу на пару градусов, но все равно останется выше нормы. На Алтае температура будет до 35 градусов».
Два российских региона затронет тропический шторм «Чанми» (или «Джангми» — Jangmi), зародившийся над акваторией Филиппинского моря. По оценке Примгидромета, 10 августа вихрь подойдёт к Корейскому полуострову, 11 августа окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин. На юго-востоке региона выпадут сильные и очень сильные дожди.
«Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени «зацепив» южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун», — цитирует РИА «Новости» главу Примгидромета Бориса Кубая.