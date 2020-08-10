Жаркая погода сохранится в ряде регионов Сибири и на Алтае, на Ямале и Таймыре в течение недели, местами температура достигнет 35 градусов. Об этом сообщает 10 августа РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В Омской, Томской, Новосибирской областях жаркая погода, около и выше 30 градусов сохранится до конца недели, — прогнозирует Вильфанд. — Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии. Правда, она понизится к концу на пару градусов, но все равно останется выше нормы. На Алтае температура будет до 35 градусов».