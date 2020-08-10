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10.08.2020 02:04
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МВД Белоруссии: Весь личный состав работает в усиленном режиме, а ситуация с протестами взята под контроль

По заявлениям МВД Белоруссии, они контролируют ситуацию с протестами в Минске. Привлечены дополнительные силы, а весь личный состав переведен в режим усиленной работы.

Заявления МВД цитируют местные СМИ. Отмечается, что, например, Романовскую Слободу очистили от машин и людей. По данным правозащитников, известно примерно о 120 задержанных. Также появляются кадры с пострадавшими, одному молодому человеку сильно ранило стопы, протестующих выносят из толпы с окровавленными головами.

С некоторых улиц по прежнему слышны звуки выстрелов и взрывов, предположительно светошумовых гранат.

Действующий президент Александр Лукашенко никак не комментирует ни предварительные итоги голосования, по которым он победил, ни акции протеста.

Его соперница Светлана Тихановская ранее обратилась к белорусам с просьбой остановить насилие. Сами же протестующие призывали ОМОН опустить щиты. По некоторым данным, так и произошло, например, в городе Кобрин Брестской области. Дошло даже до объятий.

О происходящем на улицах Минска и в других городах читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Nik Magnusson
Интересно П поздравит Луку с победой на выборах ?
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