МВД Белоруссии: Весь личный состав работает в усиленном режиме, а ситуация с протестами взята под контроль

По заявлениям МВД Белоруссии, они контролируют ситуацию с протестами в Минске. Привлечены дополнительные силы, а весь личный состав переведен в режим усиленной работы.



Заявления МВД цитируют местные СМИ. Отмечается, что, например, Романовскую Слободу очистили от машин и людей. По данным правозащитников, известно примерно о 120 задержанных. Также появляются кадры с пострадавшими, одному молодому человеку сильно ранило стопы, протестующих выносят из толпы с окровавленными головами.



С некоторых улиц по прежнему слышны звуки выстрелов и взрывов, предположительно светошумовых гранат.

