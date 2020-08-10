МВД Белоруссии: Весь личный состав работает в усиленном режиме, а ситуация с протестами взята под контроль
По заявлениям МВД Белоруссии, они контролируют ситуацию с протестами в Минске. Привлечены дополнительные силы, а весь личный состав переведен в режим усиленной работы.
Заявления МВД цитируют местные СМИ. Отмечается, что, например, Романовскую Слободу очистили от машин и людей. По данным правозащитников, известно примерно о 120 задержанных. Также появляются кадры с пострадавшими, одному молодому человеку сильно ранило стопы, протестующих выносят из толпы с окровавленными головами.
С некоторых улиц по прежнему слышны звуки выстрелов и взрывов, предположительно светошумовых гранат.
Действующий президент Александр Лукашенко никак не комментирует ни предварительные итоги голосования, по которым он победил, ни акции протеста.
Его соперница Светлана Тихановская ранее обратилась к белорусам с просьбой остановить насилие. Сами же протестующие призывали ОМОН опустить щиты. По некоторым данным, так и произошло, например, в городе Кобрин Брестской области. Дошло даже до объятий.
#ЖывеБеларусь. В г.Кобрин Брестской области ОМОН опустил щиты. Люди аплодируют pic.twitter.com/uWaEpHE2Ph— 🌹РОЗА🌹🌈☀️🔥🌎🍸 (@Viktoria1804) August 9, 2020
О происходящем на улицах Минска и в других городах читайте в трансляции «Фонтанки».