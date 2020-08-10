На выборах президента Белоруссии в Петербурге победил Лукашенко. По официальным данным, пустили почти всех
На президентских выборах белорусского лидера в Петербурге проголосовали 766 избирателей, причем почти половина из них досрочно. Лукашенко победил Тихановскую с перевесом примерно в пять процентов.
Итоговый протокол голосования был опубликован в группе, которую в Telegram создали живущие в Петербурге граждане Белоруссии. Из него следует, что на участке ждали 932 избирателя, 349 из них проголосовали заранее. Еще 417 человек пришли в посольство в день выборов. То есть не попали всего 166 человек, хотя, когда участок закрылся, на улице оставалось порядка двух тысяч, а некоторые не смогли попасть внутрь, несмотря на то что пришли ранним утром.
По итогам голосования картина выглядит так: побеждает Александр Лукашенко с 51,38 процентов голосов, за ним Светлана Тихановская с 46 процентами. Чечерень и Дмитриев набрали по 0,52 процента, Канопацкая вызвала доверие у 0,39%, чуть больше процента проголосовали против всех.
Чтобы высказать свою позицию не только через бюллетень и в официальных протоколах, избиратели повязывали белую ленту и складывали бюллетени с голосом за Тихановскую гармошкой.
В Белоруссии по предварительным итогам, Лукашенко побеждает на всех отчитавшихся о результате участках. По данным официального экзит-полла у него 79,7 процента голосов.
После окончания голосования в Минске начались протестные акции, слышна стрельба и взрывы, есть раненые. Подробности - в трансляции «Фонтанки».