На выборах президента Белоруссии в Петербурге победил Лукашенко. По официальным данным, пустили почти всех

На президентских выборах белорусского лидера в Петербурге проголосовали 766 избирателей, причем почти половина из них досрочно. Лукашенко победил Тихановскую с перевесом примерно в пять процентов.



Итоговый протокол голосования был опубликован в группе, которую в Telegram создали живущие в Петербурге граждане Белоруссии. Из него следует, что на участке ждали 932 избирателя, 349 из них проголосовали заранее. Еще 417 человек пришли в посольство в день выборов. То есть не попали всего 166 человек, хотя, когда участок закрылся, на улице оставалось порядка двух тысяч, а некоторые не смогли попасть внутрь, несмотря на то что пришли ранним утром.