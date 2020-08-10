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10.08.2020 00:52
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На выборах президента Белоруссии в Петербурге победил Лукашенко. По официальным данным, пустили почти всех

На президентских выборах белорусского лидера в Петербурге проголосовали 766 избирателей, причем почти половина из них досрочно. Лукашенко победил Тихановскую с перевесом примерно в пять процентов.

Итоговый протокол голосования был опубликован в группе, которую в Telegram создали живущие в Петербурге граждане Белоруссии. Из него следует, что на участке ждали 932 избирателя, 349 из них проголосовали заранее. Еще 417 человек пришли в посольство в день выборов. То есть не попали всего 166 человек, хотя, когда участок закрылся, на улице оставалось порядка двух тысяч, а некоторые не смогли попасть внутрь, несмотря на то что пришли ранним утром.

По итогам голосования картина выглядит так: побеждает Александр Лукашенко с 51,38 процентов голосов, за ним Светлана Тихановская с 46 процентами. Чечерень и Дмитриев набрали по 0,52 процента, Канопацкая вызвала доверие у 0,39%, чуть больше процента проголосовали против всех.

Чтобы высказать свою позицию не только через бюллетень и в официальных протоколах, избиратели повязывали белую ленту и складывали бюллетени с голосом за Тихановскую гармошкой.

В Белоруссии по предварительным итогам, Лукашенко побеждает на всех отчитавшихся о результате участках. По данным официального экзит-полла у него 79,7 процента голосов.

После окончания голосования в Минске начались протестные акции, слышна стрельба и взрывы, есть раненые. Подробности - в трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Mash
Не переживет Лука этот срок
Nafanka
Чёт быстро они всю страну посчитали... вот ЭТО как-то напрягает... хоть бы утром дали результаты... Может Лукашенко и в самой Белоруссии победил с перевесом в 3-5%,почему нет?!
Юра Алекс
Трындеть не мешки ворочить..
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