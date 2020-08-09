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09.08.2020 22:16
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Минск превратился в один большой гудок. По улицам едет протестный автопробег

Десятки гудящих машин едут по центру Минска непрерывно сигналя. Так они выражают протест против итогов голосования на выборах президента Белоруссии.

Как передает 9 августа корреспондент ТАСС, водители двигаются по Проспекту Независимости. Милиция им не препятствует.

Напомним, что власти заявили о почти безоговорочной победе действующего президента Александра Лукашенко после обработки первых результатов. Хотя многие избиратели даже не смогли попасть на участки. После этого в республике начались столкновения с силовиками. Задержания идут по всей стране. Пропала связь и не работают сайты СМИ.

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Комментарии (2)

NikolayKlimov
Я за Путина В.В. ни разу не голосовал. А российский народ голосовал за него. Точно также и в Белоруссии (по белорусски будет "Беларусь). Народ проголосовал за Лукашенко. Не 89%, конечно, но большинство - за него. Так что нечего гудеть на дорогах. Власть как в Белоруссии, так и в России можно поменять только выходцами изнутри (вспомните Хрущёва, Горбачёва, Ельцина).
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