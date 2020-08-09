Минск превратился в один большой гудок. По улицам едет протестный автопробег

Десятки гудящих машин едут по центру Минска непрерывно сигналя. Так они выражают протест против итогов голосования на выборах президента Белоруссии.



Как передает 9 августа корреспондент ТАСС, водители двигаются по Проспекту Независимости. Милиция им не препятствует.



Напомним, что власти заявили о почти безоговорочной победе действующего президента Александра Лукашенко после обработки первых результатов. Хотя многие избиратели даже не смогли попасть на участки. После этого в республике начались столкновения с силовиками. Задержания идут по всей стране. Пропала связь и не работают сайты СМИ.

