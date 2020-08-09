FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.08.2020 17:21
5
Печать

Хулиганы с электрошокером покуражились в Оккервиле. Их интересовали водители и их телефоны

Трое человек задержаны в Невском районе Петербурга после нападения на таксиста и машиниста экскаватора. Потерпевшим придется залечивать раны от электрошокера.

О задержании 9 августа сообщает ГУ МВД региона. Около семи вечера накануне у дома 14 по улице Подвойского четверо напали на водителя такси. Сидя в машине, они избили его кулаками и ударили электрошокером. 39-летний мужчина выбежал из автомобиля и обратился за помощью к первому на пути прохожему. На место вызвали полицию, сам автомобиль, как оказалось, пассажиров не интересовал. По данным «Фонтанки», они забрали телефон, питье, пачку сигарет и зачем-то путевые листы, лицензию таксиста и полис ОСАГО. Ущерб оценен в 8 тысяч рублей.

Примерно через 40 минут за помощью обратился машинист экскаватора, на которого набросились с таким же оружием у 21-го дома по улице Коллонтай, но хулиганов было уже двое. Они потребовали телефон, на попытку бегства отреагировали ударом электрошокером, но ушли ни с чем.

У таксиста травма головы, ушибы на лице и электротравма, его отправили в больницу. Машинист тоже показал врачам отметины от шокера, дополнительно у него ушиб ноги. Госпитализация ему не понадобилась.

Одного из нападавших задержали в 19:30 у дома 3 по проспекту Большевиков, это 30-летний петербуржец Сафронов, который привлекался за кражу и наркотики. Еще двоих нашли у 14-го дома на улице Подвойского, в отдел доставили 22-летнего Васильева и 28-летнего Мустафаева, оба с петербургской пропиской. На них составили протоколы о мелком хулиганстве, про возбуждение уголовного дела решения нет. Где четвертый из такси, пока неизвестно.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

mix.mix_leero
Причём здесь Оккервиль, указанные в статье адреса не имеют никакого отношения ни к реке Оккервиль, ни к району Оккервиль. Что за дубина написал статью?
bluxer
Кстати, Оккервиль - это название реки, а не района (только не надо мне рассказывать про названия муниципальных образований).

Похоже, что автор статьи тот же, что и про "Обухово". Знание города на том же уровне.
bluxer
Интересно... Когда я жил в Веселом поселке (а он тогда был веселее, чем сейчас) этих хулиганов еще на свете не было.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний