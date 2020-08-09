Хулиганы с электрошокером покуражились в Оккервиле. Их интересовали водители и их телефоны

О задержании 9 августа сообщает ГУ МВД региона. Около семи вечера накануне у дома 14 по улице Подвойского четверо напали на водителя такси. Сидя в машине, они избили его кулаками и ударили электрошокером. 39-летний мужчина выбежал из автомобиля и обратился за помощью к первому на пути прохожему. На место вызвали полицию, сам автомобиль, как оказалось, пассажиров не интересовал. По данным «Фонтанки», они забрали телефон, питье, пачку сигарет и зачем-то путевые листы, лицензию таксиста и полис ОСАГО. Ущерб оценен в 8 тысяч рублей.

Трое человек задержаны в Невском районе Петербурга после нападения на таксиста и машиниста экскаватора. Потерпевшим придется залечивать раны от электрошокера.

Примерно через 40 минут за помощью обратился машинист экскаватора, на которого набросились с таким же оружием у 21-го дома по улице Коллонтай, но хулиганов было уже двое. Они потребовали телефон, на попытку бегства отреагировали ударом электрошокером, но ушли ни с чем.



У таксиста травма головы, ушибы на лице и электротравма, его отправили в больницу. Машинист тоже показал врачам отметины от шокера, дополнительно у него ушиб ноги. Госпитализация ему не понадобилась.



Одного из нападавших задержали в 19:30 у дома 3 по проспекту Большевиков, это 30-летний петербуржец Сафронов, который привлекался за кражу и наркотики. Еще двоих нашли у 14-го дома на улице Подвойского, в отдел доставили 22-летнего Васильева и 28-летнего Мустафаева, оба с петербургской пропиской. На них составили протоколы о мелком хулиганстве, про возбуждение уголовного дела решения нет. Где четвертый из такси, пока неизвестно.

