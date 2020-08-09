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09.08.2020 13:45
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Арбузы разметало по КАД вместе с обломками «Газели». Эффектное ДТП сняли очевидцы

«Газель» перевернулась на Вантовом мосту. Авария вышла эффектной — груз и обломки разметало по дороге.

Авария на внешней стороне КАД произошла утром 9 августа. Механизм произошедшего предстоит установить. На фото с места ДТП лишь видна перевернувшаяся машина и разбросанные по дороге фрукты и арбузы. Из-за аварии движение по автодороге, по словам очевидцев, встало от Софийского моста. Но последствия ликвидировали оперативно.

Как добавили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, авария обошлась без пострадавших.

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Комментарии (1)

krasnonosov
"Газелью" на ровной прямой дороге управлять оказалось немного сложнее, чем привычным осликом в горах.
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