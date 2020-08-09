Пентагон перебросит свои подразделения поближе к России

Соединенные Штаты проведут перегруппировку войск в Европе и выведут 12 тысяч военных из Германии. Домой вернутся не все — часть переведут поближе к российским границам, заявил 9 августа глава Пентагона Марк Эспер.



Ранее он рассказывал, что группировка в Германии сократится с 36 до 24 тысяч человек. Из них 6,4 тысячи вернутся домой, а 5,6 тыс. поедут в другие страны — Бельгию и Италию. Но, как выяснилось, некоторые подразделения отправятся на восток.



«Мы передислоцируем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать ее (Россию)», — сказал Эспер в интервью Fox News.

