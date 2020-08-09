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09.08.2020 12:52
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Пентагон перебросит свои подразделения поближе к России

Соединенные Штаты проведут перегруппировку войск в Европе и выведут 12 тысяч военных из Германии. Домой вернутся не все — часть переведут поближе к российским границам, заявил 9 августа глава Пентагона Марк Эспер.

Ранее он рассказывал, что группировка в Германии сократится с 36 до 24 тысяч человек. Из них 6,4 тысячи вернутся домой, а 5,6 тыс. поедут в другие страны — Бельгию и Италию. Но, как выяснилось, некоторые подразделения отправятся на восток.

«Мы передислоцируем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать ее (Россию)», — сказал Эспер в интервью Fox News.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в необходимости защиты Германии от России, потому что Берлин закупает у Москвы энергоносители. И сказал, что поэтому военные покинут ФРГ.

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Комментарии (9)

Serg_I
А чего поближе к России, а не в Россию? Договорились бы уже: они у нас базу открывают одну, а мы у них, для всех остальных -загадка, что происходит...
krasnonosov
Очередная яркая победа российского МИДа и Кремля. Их усилиями НАТО скоро на Красной площади окажется.
Piter Pen
Трамп - энергоносители в РФ закупают почти вся Европа. США надо защитить Андору, Португалию, Монако, Лихтенштейн))
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