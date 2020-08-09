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09.08.2020 12:05
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Насильник напал на жительницу Кронштадта посреди дня. Прятаться он не собирался

Жительница Кронштадта ненадолго вышла из дома за покупками, а вернулась к мужу с рассказом о маньяке в Андреевском парке. Его застали за мелким хулиганством в соседнем дворе.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, в полицию с заявлением о насилии житель Кронштадта обратился накануне в районе полудня. На его супругу за несколько минут до звонка возле продуктового магазина рядом с Андреевским сквером, то есть по сути в центре города, напал неизвестный. Женщина смогла описать некоторые приметы и заявила, что были насильственные действия сексуального характера с его стороны. Уже в 12.25 предполагаемого виновника нашли и задержали, он попался на мелком хулиганстве. Им оказался 21-летний охранник, зарегистрированный в областном поселке Цвелодубово. Сейчас он в отделе полиции, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
"Александр Родионович Бородач... понять.... простить ... отпустить" :-)
Piter Pen
Оголодал охраняя что ли..
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