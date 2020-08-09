FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.08.2020 10:34
7
Печать

Петербург поднялся на третье место по стране по заболеваемости коронавирусом. +160 случаев за сутки

В Петербурге за последние сутки выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Северная столица впервые за последнее время заняла третье место в стране по заболеваемости COVID-19 (до этого долгое время была на пятом). Общее количество зараженных в городе достигло 32890 человек.

Выздоровели 24 042. Из них только 33 за последние сутки. По данным Комздрава, за 24 часа в Петербурге обследовали на коронавирус 13 698 человек. Под медицинским наблюдением находится 699 человек. Из них один в обсерваторе, 358 — на самоизоляции, 340 — контактные.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

260976171
А ЧО ДРУГИМ НЕ БОЛЕЮТ УЖЕ ?
Мимопрохожу
Почему в этих устрашающих заметках всегда забывают указать, какие регионы у нас на первом и втором местах? Может, приостановить временно пассажирское сообщение с этими регионами, и сразу ситуация улучшаться начнет?
Serg_I
156 случаев - четвёртое место, 160 - третье...когда это будут 15 и 16 человек в сутки - чем народ кошмарить будем? У нас 26 июля МИНИМУМ 200 000 местного населения "закантачило" с минимум таким же количеством приезжих, почти половина з которы- из первопрестольной, лидирующей в этой номинации, и мы имеем ВСЕГО 160 случаев в сутки! Так что пора уже успокоиться и решать другие проблемы, не менее убйственные!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний