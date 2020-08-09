Петербург поднялся на третье место по стране по заболеваемости коронавирусом. +160 случаев за сутки

В Петербурге за последние сутки выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Северная столица впервые за последнее время заняла третье место в стране по заболеваемости COVID-19 (до этого долгое время была на пятом). Общее количество зараженных в городе достигло 32890 человек.



Выздоровели 24 042. Из них только 33 за последние сутки. По данным Комздрава, за 24 часа в Петербурге обследовали на коронавирус 13 698 человек. Под медицинским наблюдением находится 699 человек. Из них один в обсерваторе, 358 — на самоизоляции, 340 — контактные.

