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08.08.2020 21:21
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В Сестрорецке в аварию попали три машины и катер

Несколько автомобилей столкнулись на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга вечером 8 августа. На обочине оказался катер.

Об аварии «Фонтанке» рассказала читательница Алла. По её словам, по автомобилю оказалось на трёх полосах, а на обочине катер, который слетел с прицепа. Машины двигались в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, обошлось без серьёзных травм, ощутимо пострадало только железо.

Фото: Читательница «Фонтанки» Элла
Фото: читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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