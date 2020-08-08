В Сестрорецке в аварию попали три машины и катер
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Несколько автомобилей столкнулись на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга вечером 8 августа. На обочине оказался катер.
Фото: Читательница «Фонтанки» Элла Фото: читатель «Фонтанки»
Несколько автомобилей столкнулись на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга вечером 8 августа. На обочине оказался катер.
Об аварии «Фонтанке» рассказала читательница Алла. По её словам, по автомобилю оказалось на трёх полосах, а на обочине катер, который слетел с прицепа. Машины двигались в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, обошлось без серьёзных травм, ощутимо пострадало только железо.