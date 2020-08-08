Протестующие в Бейруте заняли здание МИД. Сообщается о более чем 100 пострадавших
Во время столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте пострадали более 100 человек. Об этом 8 августа сообщает ливанский Красный Крест.
«Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте», — говорится в сообщении организации.
#Beirut Protest: 28 people have been transported to nearby hospitals. 102 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/FWIJ7hMVwn— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, демонстранты заняли здание МИД. В антиправительственном митинге принимают участие более 5 тысяч человек. Ранее сообщалось о столкновениях с силовиками — протестующие забрасывают полицейских камнями, те в ответ применили слезоточивый газ.
Мощнейший взрыв, разрушивший значительную часть построек в Бейруте, стал толчком к эскалации антиправительственных выступлений, не прекращающихся с прошлой осени. Страна на грани банкротства, весной она объявила дефолт по евробондам на 1,2 млрд евро, что еще сильнее усугубило финансовое положение страны из-за разрыва многих финансовых связей. Общий долг страны в 1,7 раза превышает национальный ВВП.
Курс ливанского фунта — фиксированный — около 1500 за доллар. Однако в реальности обменять местную валюту по такой официальной цене невозможно. На сером рынке курс фунта в шесть раз ниже — около 9000 за доллар. Официальная инфляция в стране, по данным на июнь 2020-го, — 89 %. В реальности местные жители говорят о куда большем повышении цен на все товары в стране.