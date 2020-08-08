Во время столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте пострадали более 100 человек. Об этом 8 августа сообщает ливанский Красный Крест.



«Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте», — говорится в сообщении организации.