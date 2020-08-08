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08.08.2020 18:55
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Протестующие в Бейруте заняли здание МИД. Сообщается о более чем 100 пострадавших

Во время столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте пострадали более 100 человек. Об этом 8 августа сообщает ливанский Красный Крест.

«Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте», — говорится в сообщении организации.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, демонстранты заняли здание МИД. В антиправительственном митинге принимают участие более 5 тысяч человек. Ранее сообщалось о столкновениях с силовиками — протестующие забрасывают полицейских камнями, те в ответ применили слезоточивый газ.

Мощнейший взрыв, разрушивший значительную часть построек в Бейруте, стал толчком к эскалации антиправительственных выступлений, не прекращающихся с прошлой осени. Страна на грани банкротства, весной она объявила дефолт по евробондам на 1,2 млрд евро, что еще сильнее усугубило финансовое положение страны из-за разрыва многих финансовых связей. Общий долг страны в 1,7 раза превышает национальный ВВП.

Курс ливанского фунта — фиксированный — около 1500 за доллар. Однако в реальности обменять местную валюту по такой официальной цене невозможно. На сером рынке курс фунта в шесть раз ниже — около 9000 за доллар. Официальная инфляция в стране, по данным на июнь 2020-го, — 89 %. В реальности местные жители говорят о куда большем повышении цен на все товары в стране.

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