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08.08.2020 18:50
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Плющенко взял на работу олимпийскую чемпионку Ильиных

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных стала тренером школы фигурного катания «Ангелы Плющенко». Об этом в своём инстаграме в субботу, 8 августа, написал сам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко»!» — написал Плющенко.

Елена Ильиных — обладательница золотой медали Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях. Бронзовая призерка в танцах на льду.

Ранее к Евгению Плющенко перешли тренироваться Алена Косторная и Александра Трусова.

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