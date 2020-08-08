Олимпийская чемпионка Елена Ильиных стала тренером школы фигурного катания «Ангелы Плющенко». Об этом в своём инстаграме в субботу, 8 августа, написал сам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко»!» — написал Плющенко.
Елена Ильиных — обладательница золотой медали Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях. Бронзовая призерка в танцах на льду.
Ранее к Евгению Плющенко перешли тренироваться Алена Косторная и Александра Трусова.