FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.08.2020 17:51
1
Печать

Главу избирательного штаба главного конкурента Лукашенко на выборах задерживают в Минске второй раз за неделю

Руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз задержали в Минске за день до выборов. Об этом сообщается 8 августа в телеграм-канале «Страна для жизни», освещающем протесты в стране.

«По информации, ее везут во Фрунзенское РОВД. Задержали для участия в административном процессе», — говорится в сообщении.

6 августа Мороз уже задерживали «для беседы в отделе по борьбе с оргпреступностью», но отпустили в тот же день.

Жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана считается одним из основных конкурентов Лукашенко на выборах, которые пройдут 9 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Draftikk
ну не хотят они Лукашенко, ну даже ежу это понятно. они как украина хотят сало продавать в европу, грабли то по лицу бьют, а им нравится
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний