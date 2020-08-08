Главу избирательного штаба главного конкурента Лукашенко на выборах задерживают в Минске второй раз за неделю

Руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз задержали в Минске за день до выборов. Об этом сообщается 8 августа в телеграм-канале «Страна для жизни», освещающем протесты в стране.



«По информации, ее везут во Фрунзенское РОВД. Задержали для участия в административном процессе», — говорится в сообщении.



6 августа Мороз уже задерживали «для беседы в отделе по борьбе с оргпреступностью», но отпустили в тот же день.



Жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана считается одним из основных конкурентов Лукашенко на выборах, которые пройдут 9 августа.

