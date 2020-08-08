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08.08.2020 17:40
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Роспотребнадзор: Китайский вирус SFTS с летальностью до 30 % до нас пока не дошел

Роспотребнадзор в субботу, 8 августа, выпустил заявление о смертельно опасном вирусе SFTS, чтобы успокоить тех, кто начитался новостей из Китая. Там уже заболели 60 человек, семеро не выжило.

«На территории РФ случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Вспышка SFTS в эти дни наблюдается в восточных провинциях Китая. Как объясняет Роспотребнадзор, к числу симптомов относятся лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. «Летальность варьируется от 6 до 30 процентов», — сообщили в ведомстве.

Впервые вирус был выявлен еще в 2009 году. Китайские СМИ со ссылкой на местных врачей объясняют, что пока болезнь передатся лишь от клещей. Однако в теории контакт с кровью или слизистыми выделениями больного человека может заразить и других.

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Комментарии (7)

Sulahit
Они там уже клещей жрут?
Pilat
Т.е. мы снова будем ждать, когда он до нас дойдет, вместо того, чтобы закрыть границы?
Очень мудрая тактика, очень.
Zuz3
Давайте уже быстрее вводите жесткий карантин, а то еще многие довольны жизнью, и еще не весь мелкий и средний бизнес загнулись.
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