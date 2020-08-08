Роспотребнадзор: Китайский вирус SFTS с летальностью до 30 % до нас пока не дошел

Роспотребнадзор в субботу, 8 августа, выпустил заявление о смертельно опасном вирусе SFTS, чтобы успокоить тех, кто начитался новостей из Китая. Там уже заболели 60 человек, семеро не выжило.



«На территории РФ случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

