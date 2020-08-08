Роспотребнадзор: Китайский вирус SFTS с летальностью до 30 % до нас пока не дошел
Роспотребнадзор в субботу, 8 августа, выпустил заявление о смертельно опасном вирусе SFTS, чтобы успокоить тех, кто начитался новостей из Китая. Там уже заболели 60 человек, семеро не выжило.
«На территории РФ случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Вспышка SFTS в эти дни наблюдается в восточных провинциях Китая. Как объясняет Роспотребнадзор, к числу симптомов относятся лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. «Летальность варьируется от 6 до 30 процентов», — сообщили в ведомстве.
Впервые вирус был выявлен еще в 2009 году. Китайские СМИ со ссылкой на местных врачей объясняют, что пока болезнь передатся лишь от клещей. Однако в теории контакт с кровью или слизистыми выделениями больного человека может заразить и других.