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08.08.2020 17:21
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Из-за подозрения на коронавирус заменен резервный судья матча между «Зенитом» и «Ротором»

Резервный судья матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и волгоградским «Ротором» Евгений Кукуляк заменен. Как сообщает 8 августа пресс-служба РФС, причиной стали подозрения на коронавирусную инфекцию.

Результат тестирования арбитра станет известен через три дня. Однако матч состоится уже 11 августа, так что Кукуляка заменит Игорь Панин.

«Зенит» будет играть в гостях, матч начнется в 18:00. Ранее появилась информация о вспышке коронавируса в самом петербургском клубе, однако ее опровергли. В пресс-службе команды заверили, что только один игрок сдал «сомнительный тест», он помещен на карантин.

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