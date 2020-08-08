17 белорусских манифестантов стали фигурантами уголовного дела. В местном СК уверяют, что некоторые сами хотят извиниться перед милиционерами

Следственный комитет Белоруссии заявил о возбуждении уголовного дела по следам массовой акции протеста в Минске. Сразу 17 ее участников получили статус подозреваемых в совершении преступлений против омоновцев.



«При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них — предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел... В ходе допросов большинство признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном. Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции», — сообщает в субботу, 8 августа, сайт СК Белоруссии.

