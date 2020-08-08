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08.08.2020 16:27
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В Понтонном «Форд» не пропустил «Мерседес» и попал в аварию. Один водитель погиб, второй пострадал

Поворачивая налево, водитель «Форда» не пропустил встречный «Мерседес». Столкновение было такой силы, что одна машина оказалась на крыше, а от второй почти ничего не осталось.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло около двух часов дня 8 августа на Петрозаводском шоссе в Понтонном. 48-летний водитель «Форда» поворачивал налево и не обратил внимания на быстро приближающийся «Мерседес» с 52-летним водителем за рулем. Виновник ДТП умер, второй участник в удовлетворительном состоянии.

Последствия аварии показали в соцсетях очевидцы. «Мерседес» оказался в канаве и перевернулся на крышу, второй автомобиль помят практически со всех сторон.

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