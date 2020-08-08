Поворачивая налево, водитель «Форда» не пропустил встречный «Мерседес». Столкновение было такой силы, что одна машина оказалась на крыше, а от второй почти ничего не осталось.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло около двух часов дня 8 августа на Петрозаводском шоссе в Понтонном. 48-летний водитель «Форда» поворачивал налево и не обратил внимания на быстро приближающийся «Мерседес» с 52-летним водителем за рулем. Виновник ДТП умер, второй участник в удовлетворительном состоянии.