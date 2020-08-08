Мария Захарова заступилась за TikTok перед Трампом. «Бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения»

В МИД РФ увидели в желании ограничить работу соцсети TikTok на территории США «нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации». Об этом 8 августа заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.



«Действия властей США идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», — говорится в заявлении ведомства.

