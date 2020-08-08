Мария Захарова заступилась за TikTok перед Трампом. «Бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения»
В МИД РФ увидели в желании ограничить работу соцсети TikTok на территории США «нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации». Об этом 8 августа заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
«Действия властей США идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», — говорится в заявлении ведомства.
Претензии США к соцсети Захарова считает основанными на «бездоказательных обвинениях». И призывает Вашингтон «пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте социальных сетей».
Президент США Дональд Трамп выставил ультиматум, согласно которому американская компания должна приобрести социальную сеть TikTok у китайской ByteDance до 15 сентября, в противном случае работа соцсети будет запрещена в США. Microsoft подтвердила, что продолжит переговоры о покупке приложения. Владельцы оценивают его в 50 млрд долларов, в то время как корпорация готова заплатить не более 30 млрд. 7 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Американские власти считают, что через соцсеть личные данные американцев могут попасть к китайским спецслужбам. Зачем Трамп объявил войну TikTok, читайте в материале «Фонтанки».