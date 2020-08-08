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08.08.2020 16:45
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Мария Захарова заступилась за TikTok перед Трампом. «Бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения»

В МИД РФ увидели в желании ограничить работу соцсети TikTok на территории США «нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации». Об этом 8 августа заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Действия властей США идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», — говорится в заявлении ведомства.

Претензии США к соцсети Захарова считает основанными на «бездоказательных обвинениях». И призывает Вашингтон «пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте социальных сетей».

Президент США Дональд Трамп выставил ультиматум, согласно которому американская компания должна приобрести социальную сеть TikTok у китайской ByteDance до 15 сентября, в противном случае работа соцсети будет запрещена в США. Microsoft подтвердила, что продолжит переговоры о покупке приложения. Владельцы оценивают его в 50 млрд долларов, в то время как корпорация готова заплатить не более 30 млрд. 7 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Американские власти считают, что через соцсеть личные данные американцев могут попасть к китайским спецслужбам. Зачем Трамп объявил войну TikTok, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Nerevar
Ей лишь бы погавкать на США. Дипломат называется... Ей не место в дипкорпусе с колхозным мировоззрением. Дипломатия - это сфера тонкая.
yar_5e4cc335310b6
Захарова на полставки в ТикТок устроилась.
Ilya9
А вам судя по всему пофиг о чем она конкретно, лишь бы какашкой в Захарову швырнуть))
Ну Трамп ведь реально отжать этот тик ток хочет!
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