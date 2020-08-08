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08.08.2020 15:05
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В Италии резкий всплеск коронавируса. Власти говорят, виноваты возвращающиеся с зарубежных каникул

Власти Италии зафиксировали в пятницу, 7 августа, крупнейшее с конца июня число выявленных случаев COVID-19 — сразу 552 человека оказались в коронавирусной статистике.

Как передает Associated Press, на северо-восточный регион Венето пришлась почти треть заболевших за день — 183. Ранее в феврале-марте именно в этом регионе случилась первая в Европе крупнейшая вспышка коронавируса, после чего эпидемия стала распространяться и по другим европейским странам. Прибывающим из Италии и особенно из Милана и Бергамо российские медики тогда уделяли особое внимание, хотя режим запрета зарубежных полетов еще не был введен.

Пик заболеваемости в Италии пришелся на конец марта, когда ежедневно фиксировалось свыше 6,5 тысяч заболевших. В России такое число дневных заболеваний был отмечено лишь спустя месяц.

С апреля заболеваемость в Италии пошла на спад, достигнув к концу мая уровня примерно в 200–300 больных ежедневно с небольшими всплесками. В последний раз крупная вспышка наблюдалась 24 июня — 577 больных за раз.

Губернатор Венето Лука Зайя новые заражения связал с разрешением итальянцам покидать страну для отдыха. По его словам, многие из тех, кто заболел в пятницу, побывали недавно на курортах Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.

В России, несмотря на все еще высокий уровень заболеваемости, власти постепенно разрешают выезд за границу для отдыха. Первыми странами, куда наши чиновники позволили поехать россиянам, стали Великобритания, Турция и Танзания. Кроме того, ряд других стран также заявил о готовности принимать граждан РФ у себя на курортах даже без дополнительных условий вроде карантина и тестов. Правда, пока российские власти не разрешают открывать туда регулярные рейсы.

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Комментарии (2)

вадики
Шо опять Италия?Да скока ж можно?
krasnonosov
И поговаривают, что у каждого заболевшего имеется SUP-доска. Совпадение? Не думаю...
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