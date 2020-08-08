«На дискотеке нужно было согласовывать, можно ли включить вуги-вуги». Жириновский объяснил, почему выступает «за свободу личности»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, в какие вопросы не должно лезть государство и почему он всегда «выступает за свободу личности». Об этом он написал 8 августа в своем телеграм-канале.



«Немного из воспоминаний молодости. В школе, в детском лагере поцеловал девочку из другого класса. Из-за этого учитель устроила собрание и предложила проголосовать, осуждают ли они мой поступок. Меня поставила спиной к ребятам, чтобы я не мог увидеть, кто как голосует. И все как бараны подняли руку. Ни один не заступился», — вспомнил Жириновский.

