«На дискотеке нужно было согласовывать, можно ли включить вуги-вуги». Жириновский объяснил, почему выступает «за свободу личности»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, в какие вопросы не должно лезть государство и почему он всегда «выступает за свободу личности». Об этом он написал 8 августа в своем телеграм-канале.
«Немного из воспоминаний молодости. В школе, в детском лагере поцеловал девочку из другого класса. Из-за этого учитель устроила собрание и предложила проголосовать, осуждают ли они мой поступок. Меня поставила спиной к ребятам, чтобы я не мог увидеть, кто как голосует. И все как бараны подняли руку. Ни один не заступился», — вспомнил Жириновский.
И добавил: «На дискотеке нужно было согласовывать с комсоргом, можно ли включить вуги-вуги (оно было популярно в то время). Ну кто будет терпеть такой режим, который лезет в такие вопросы? Это же маразм!»
Ранее лидер ЛДПР неоднократно показывал, что является последовательным сторонником сильного унитарного государства, контролирующего бизнес и граждан. Так, он поддерживал отмену выборов губернаторов. Впрочем, главный российский либерал-демократ не раз показывал гибкость в таких вопросах — например, после истории с Фургалом Жириновский всегда подчеркивает, что экс-губернатора, задержанного по подозрению в убийствах, выбрали люди.