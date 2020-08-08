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08.08.2020 14:14
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«На дискотеке нужно было согласовывать, можно ли включить вуги-вуги». Жириновский объяснил, почему выступает «за свободу личности»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, в какие вопросы не должно лезть государство и почему он всегда «выступает за свободу личности». Об этом он написал 8 августа в своем телеграм-канале.

«Немного из воспоминаний молодости. В школе, в детском лагере поцеловал девочку из другого класса. Из-за этого учитель устроила собрание и предложила проголосовать, осуждают ли они мой поступок. Меня поставила спиной к ребятам, чтобы я не мог увидеть, кто как голосует. И все как бараны подняли руку. Ни один не заступился», — вспомнил Жириновский.

И добавил: «На дискотеке нужно было согласовывать с комсоргом, можно ли включить вуги-вуги (оно было популярно в то время). Ну кто будет терпеть такой режим, который лезет в такие вопросы? Это же маразм!»

Ранее лидер ЛДПР неоднократно показывал, что является последовательным сторонником сильного унитарного государства, контролирующего бизнес и граждан. Так, он поддерживал отмену выборов губернаторов. Впрочем, главный российский либерал-демократ не раз показывал гибкость в таких вопросах — например, после истории с Фургалом Жириновский всегда подчеркивает, что экс-губернатора, задержанного по подозрению в убийствах, выбрали люди.

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Комментарии (1)

krasnonosov
"Генерал! Наши карты — дерьмо. Я пас.
Север вовсе не здесь, но в Полярном Круге.
И Экватор шире, чем ваш лампас.
Потому что фронт, генерал, на Юге.
На таком расстояньи любой приказ
превращается рацией в буги-вуги." (с) И.А. Бродский
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