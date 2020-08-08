По пути из Петербурга на Ладожское озеро у электрички задымился двигатель
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Электричка задымилась на станции Бернгардовка под Петербургом днем 8 августа. Бригада справилась с тушением самостоятельно и повезла пассажиров дальше.
Электричка задымилась на станции Бернгардовка под Петербургом днем 8 августа. Бригада справилась с тушением самостоятельно и повезла пассажиров дальше.
Фото и видео со станции в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, задымилась проводка, пассажиров выгнали на перрон. В ОЖД уточнили, что дымился двигатель, машинист и его помощники сами справились с перегревом. Задержка в пути составила около десяти минут, безопасности пассажиров ничего не угрожает, электричка поехала дальше со всеми желающими.