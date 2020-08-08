Сотрудник велошеринга искал в кустах на Долгоозерной похищенный транспорт, а нашел тело

Погибшую женщину нашел в лесополосе на озере Долгом в Приморском районе Петербурга сотрудник компании, которая предоставляет в аренду велосипеды. Она умерла несколько дней назад.



Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, вдоль озера в поисках украденного транспорта замдиректора велошеринговой компании бродил около восьми часов вечера накануне. Среди кустов и камышей ему попалось совершенно не то, что он искал. Судя по гнилостным изменениям, женщина лежала там несколько дней. На лице погибшей лежал пакет с краской внутри.

