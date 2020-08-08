Исполнительного директора «Открытой России» из Петербурга задержали на границе с Белоруссией

На российско-белорусской границе в ночь на 8 августа задержали исполнительного директора «Открытой России», петербуржца Андрея Пивоварова. Об этом сообщают представители организации в своем телеграм-канале.



Они уточнили, что связи с Пивоваровым нет. Подробности происшествия пока неизвестны, так же как и то, зачем исполнительный директор «Открытки» направлялся в Белоруссию.



Завтра в соседней стране пройдут выборы президента. Досрочно на них проголосовала уже почти треть населения.