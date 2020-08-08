Исполнительного директора «Открытой России» из Петербурга задержали на границе с Белоруссией
На российско-белорусской границе в ночь на 8 августа задержали исполнительного директора «Открытой России», петербуржца Андрея Пивоварова. Об этом сообщают представители организации в своем телеграм-канале.
Они уточнили, что связи с Пивоваровым нет. Подробности происшествия пока неизвестны, так же как и то, зачем исполнительный директор «Открытки» направлялся в Белоруссию.
Завтра в соседней стране пройдут выборы президента. Досрочно на них проголосовала уже почти треть населения.
На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.