FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.08.2020 12:00
1
Печать

Исполнительного директора «Открытой России» из Петербурга задержали на границе с Белоруссией

На российско-белорусской границе в ночь на 8 августа задержали исполнительного директора «Открытой России», петербуржца Андрея Пивоварова. Об этом сообщают представители организации в своем телеграм-канале.

Они уточнили, что связи с Пивоваровым нет. Подробности происшествия пока неизвестны, так же как и то, зачем исполнительный директор «Открытки» направлялся в Белоруссию.

Завтра в соседней стране пройдут выборы президента. Досрочно на них проголосовала уже почти треть населения.

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

kagemusha
ОР проект ФСБ. Привет, "белоленточники"))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний