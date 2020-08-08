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08.08.2020 11:46
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В администрации Хабаровского края ищут диверсантов, которые предлагают чиновникам летать бизнес-классом

Новый и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об «аппаратной диверсии» внутри своей администрации. Она заключалась в публикации проекта его постановления о разрешении местным чиновникам летать бизнес-классом.

«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — цитирует утром в субботу, 8 августа РИА Новости заявление пресс-службы краевого правительства.

Проект постановления за подписью Дегтярева, отменяющего запрет его предшественника Сергея Фургала на полеты чиновников бизнес-классом, был размещен на портале официальных публикаций.

Дискуссия о том, как именно должны ездить хабаровские чиновники, развернулась в регионе на фоне массовых протестов против смены главы края. Уже пятую субботу подряд жители Хабаровска выходят на несанкционированные митинги в поддержку находящегося под следствием предыдущего губернатора Сергея Фургала, лишенного Владимиром Путиным поста «в связи с утратой доверия». Эти акции поддерживают жители многих других городов России. Предъявленные ему обвинения Фургал отрицает. Вместо него в Хабаровск из Москвы прислали Михаила Дегтярева, члена ЛДПР, который пока не снискал широкой поддержки среди манифестантов.

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Комментарии (5)

kagemusha
Зачем им куда то ездить, если хозяева китайцы через амур
yar_5e4cc335310b6
А вы докажите. Ихтамнет.
local_5e4d8cf621bfb
Так подпись под документом его или диверсанта?
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