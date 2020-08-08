В администрации Хабаровского края ищут диверсантов, которые предлагают чиновникам летать бизнес-классом

Новый и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об «аппаратной диверсии» внутри своей администрации. Она заключалась в публикации проекта его постановления о разрешении местным чиновникам летать бизнес-классом.



«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — цитирует утром в субботу, 8 августа РИА Новости заявление пресс-службы краевого правительства.

