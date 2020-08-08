В администрации Хабаровского края ищут диверсантов, которые предлагают чиновникам летать бизнес-классом
Новый и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об «аппаратной диверсии» внутри своей администрации. Она заключалась в публикации проекта его постановления о разрешении местным чиновникам летать бизнес-классом.
«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — цитирует утром в субботу, 8 августа РИА Новости заявление пресс-службы краевого правительства.
Проект постановления за подписью Дегтярева, отменяющего запрет его предшественника Сергея Фургала на полеты чиновников бизнес-классом, был размещен на портале официальных публикаций.
Дискуссия о том, как именно должны ездить хабаровские чиновники, развернулась в регионе на фоне массовых протестов против смены главы края. Уже пятую субботу подряд жители Хабаровска выходят на несанкционированные митинги в поддержку находящегося под следствием предыдущего губернатора Сергея Фургала, лишенного Владимиром Путиным поста «в связи с утратой доверия». Эти акции поддерживают жители многих других городов России. Предъявленные ему обвинения Фургал отрицает. Вместо него в Хабаровск из Москвы прислали Михаила Дегтярева, члена ЛДПР, который пока не снискал широкой поддержки среди манифестантов.