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08.08.2020 11:37
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По дороге к банку пенсионерка проболталась про полмиллиона и была обречена. Инженер отдал почти столько же в надежде на страховку

Мошенники в Петербурге продолжают находить способы обманывать пожилых и наивных, лишая их всех накоплений и зарабатывая миллионы. Попалась пенсионерка в Колпино и инженер из Приморского района.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая живет на Павловской улице в Колпино. Два дня назад примерно в четыре часа дня возле дома к ней обратился неизвестный мужчина, который спросил дорогу в банк. Пенсионерка оказала ему любезность и проводила до отделения, разговор в дороге шел о деньгах. Женщина поддалась искусству обмана и рассказала, что кое-какие сбережения у нее имеются, мошенник же заявил, что они в опасности. В итоге она сняла полмиллиона и сама попросила «сверить номера купюр». После его исчезновения на руках у нее осталась распечатанная имитация денег из «банка приколов». Возбуждено уголовное дело, полный мужчина средних лет ездит на «Шевроле».

В тот же день с заявлением в полицию обратился 70-летний ведущий инженер одного из городских предприятий, которое специализируется на авиационном приборостроении. Он рассказал, что еще в начале июля ему на личный телефон позвонил некий «младший советник юстиции» и рассказал, что как потерпевшему от действий коммерсантов в 2018 году ему положена компенсация. Чтобы получить деньги, оставалось малое — оплатить страховой сертификат. Через четыре перевода мошенники получили от инженера 424 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

krasnonosov
Все правильно. Судя по умственным способностям, это была чья-то ошибка, что у них было столько денег. Теперь она исправлена.
Wuhan Proletarian
"... полный мужчина средних лет ездит на «Шевроле»."

Василь Иваныч, номер-то запомнил у тех, что приехали на машине и отмахали тебя?
А как же, Петька, - 43-ий, кирзачи.
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