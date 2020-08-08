По дороге к банку пенсионерка проболталась про полмиллиона и была обречена. Инженер отдал почти столько же в надежде на страховку

Мошенники в Петербурге продолжают находить способы обманывать пожилых и наивных, лишая их всех накоплений и зарабатывая миллионы. Попалась пенсионерка в Колпино и инженер из Приморского района.



Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая живет на Павловской улице в Колпино. Два дня назад примерно в четыре часа дня возле дома к ней обратился неизвестный мужчина, который спросил дорогу в банк. Пенсионерка оказала ему любезность и проводила до отделения, разговор в дороге шел о деньгах. Женщина поддалась искусству обмана и рассказала, что кое-какие сбережения у нее имеются, мошенник же заявил, что они в опасности. В итоге она сняла полмиллиона и сама попросила «сверить номера купюр». После его исчезновения на руках у нее осталась распечатанная имитация денег из «банка приколов». Возбуждено уголовное дело, полный мужчина средних лет ездит на «Шевроле».

