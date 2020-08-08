Председатель Общецерковного суда РПЦ скончался от коронавируса. Митрополит Исидор учился в Ленинграде и начинал службу в Красном Селе
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Митрополиту было 79 лет.
«Владыке вместе с другими церковными судьями довелось с нуля создавать практику рассмотрения дел на высшем церковном судебном уровне. Большая часть дел — это были апелляции на решения епархиального уровня. Владыка Исидор всегда выдерживал строгий нейтралитет, беспристрастность, кто бы ни приезжал на заседания (а бывало, что и митрополиты), и предельную корректность со всеми участниками дел, даже тогда, когда ему почти хамили», — пишет епископ Савва.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился в 1941 году в поселке Веймарн Кингисеппского района Ленобласти. Учился в Ленинградской духовной семинарии, затем академии. В 1967 году был пострижен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в монашество с именем Исидор. В том же году стал иеродиаконом в Александро-Невском храме Ленинграда (Красное Село). Позже был настоятелем Крестовоздвиженского храма в Ополье под Кингисеппом. Затем сменил еще несколько мест службы в Ленобласти и Новгородской области. С 1977 года перешел на федеральный уровень — стал епископом Архангельским и Холмогорским. В 1987-м назначен епископом Краснодарским и Кубанским. В 2001-м возведен в сан митрополита.