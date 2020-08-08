Председатель Общецерковного суда РПЦ скончался от коронавируса. Митрополит Исидор учился в Ленинграде и начинал службу в Красном Селе

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Митрополиту было 79 лет.



«Владыке вместе с другими церковными судьями довелось с нуля создавать практику рассмотрения дел на высшем церковном судебном уровне. Большая часть дел — это были апелляции на решения епархиального уровня. Владыка Исидор всегда выдерживал строгий нейтралитет, беспристрастность, кто бы ни приезжал на заседания (а бывало, что и митрополиты), и предельную корректность со всеми участниками дел, даже тогда, когда ему почти хамили», — пишет епископ Савва.

