Об угрозе взрыва в петербургских отелях лжеминеры предупредили ФСБ и ветеринаров. От отдыха оторвали сотни человек

Три отеля, «Галерею» и управление ветеринарной службы в Петербурге «заминировали» с трех одноразовых почтовых адресов. Предупредить решили через ФСБ.



Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, виновники эвакуаций из отелей днем ранее кроются под одноразовыми почтовыми адресами mr.bortnikov@secmail.pro, kostyanbratan@startmail.com и lavra.teterina@bk.ru. Письма начали приходить около часа дня, одними из первых на выход отправились постояльцы гостиницы в Репино. Также заминированы оказались гостиница на Чайковского и Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на улице Швецова. Из этих трех помещений в общей сложности эвакуировали 630 человек, работали 29 полицейских и две собаки. Также осматривали ТРК «Галерея» и отель в Зеленогорске, там по решению администраций эвакуацию решили не проводить. Письма с угрозами в том числе пришли на электронную почту городского управления ФСБ.

