В Петербурге за сутки подтвердилась смерть 10 человек от коронавируса

В пятницу власти Петербурга официально признали аномально высокий уровень смертности в городе. Согласно официальным данным Росстата, каждый шестой погибший в России от этой болезни в июле — петербуржец.

Общее количество жертв коронавируса в Северной столице достигло 2146 человек. Накануне сообщалось о 18 умерших. Всего по России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов.

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 10 пациентов с COVID-19. Об этом 8 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Основной причиной смерти COVID-19 в минувшем месяце стал у 837 жителей Петербурга. Кроме того, у 704 умерших с COVID-19 (из 4880 по России) причиной смерти стало другое заболевание.



Согласно данным Петростата, в Петербурге всего в июне 2020 года зарегистрирована смерть 7106 человек. Это в полтора раза больше, чем в июне 2019-го, когда органы ЗАГС подтвердили 4575 случаев.



За последние десять лет это самая высокая месячная смертность в Петербурге. Даже в самые неудачные периоды — например, начало 2016 и 2017 годов — этот показатель был ниже на 15 %.



По официальным данным, в Петербурге за июнь 2020 года от коронавируса скончались 987 человек. От общей смертности это составляет 14 %. Впрочем, комитет здравоохранения подчеркивает, что на его цифры ориентироваться нельзя, так как в общую статистику постоянно добавляются архивные случаи смерти.



В России за сутки коронавирусом заразились 5 212 человек, официально выздоровели — 6 615. Среди регионов страны Петербург находится на четвертом месте.

