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08.08.2020 10:50
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В Петербурге за сутки подтвердилась смерть 10 человек от коронавируса

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 10 пациентов с COVID-19. Об этом 8 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв коронавируса в Северной столице достигло 2146 человек. Накануне сообщалось о 18 умерших. Всего по России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов.

В пятницу власти Петербурга официально признали аномально высокий уровень смертности в городе. Согласно официальным данным Росстата, каждый шестой погибший в России от этой болезни в июле — петербуржец.

Основной причиной смерти COVID-19 в минувшем месяце стал у 837 жителей Петербурга. Кроме того, у 704 умерших с COVID-19 (из 4880 по России) причиной смерти стало другое заболевание.

Согласно данным Петростата, в Петербурге всего в июне 2020 года зарегистрирована смерть 7106 человек. Это в полтора раза больше, чем в июне 2019-го, когда органы ЗАГС подтвердили 4575 случаев.

За последние десять лет это самая высокая месячная смертность в Петербурге. Даже в самые неудачные периоды — например, начало 2016 и 2017 годов — этот показатель был ниже на 15 %.

По официальным данным, в Петербурге за июнь 2020 года от коронавируса скончались 987 человек. От общей смертности это составляет 14 %. Впрочем, комитет здравоохранения подчеркивает, что на его цифры ориентироваться нельзя, так как в общую статистику постоянно добавляются архивные случаи смерти.

В России за сутки коронавирусом заразились 5 212 человек, официально выздоровели — 6 615. Среди регионов страны Петербург находится на четвертом месте.

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Комментарии (5)

alexpv
И что мы видим на исходе 5 месяца и окончания этого психоза?!
В Петербурге смертность 0.004% от населения, по России 0.002%.
Количество смертей по стране на уровне числа жертв в дтп за год.
И что же это власти ради такого же количества смертей не закрывают автомобильное движение, не запрещают дороги или хотя бы Роспотребнадзор не заставляет всех ездить на скорости 40км/час?!.
Ведь речь идёт о ровно таком же количестве трупов, что и от этой так называемый пандемии, из-за которой громили экономику.
Весь мир просто сошел с ума!
Anisimov
Надеюсь второй волны вообще не будет
krasnonosov
Майские пошли или еще апрельские консервы заносят?
И зачем сравнивать смертность в Петербурге сейчас и десять лет назад, когда понаехавших со всех урюпинсков в городе еще не было в таком количестве и население Петербурга было раза в 1,5-2 меньше нынешнего?
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