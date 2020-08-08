Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 32700 человек. За сутки +155 случаев
В Петербурге за последние сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Общее количество заболевших в Северной столице достигло 32730 человек. Накануне сообщалось о 157 заразившихся — уровень заболеваемости практически не меняется. По России за сутки выявили 5212 новых случаев COVID-19.
Число заболевших вновь превысило объявленное количество официально выздоровевших петербуржцев: на 155 новых больных пришлось 83 выписанных из больниц. Сколько человек за сутки излечилось вне больничных стен, не сообщается.
Ранее власти Петербурга официально признали аномально высокий уровень смертности. Согласно официальным данным, каждый шестой погибший в России от этой болезни — петербуржец.
По стране за сутки коронавирусом заразились 5 212 человек, официально выздоровели — 6 615 больных. Среди российских регионов Петербург находится на четвертом месте.