Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 32700 человек. За сутки +155 случаев

В Петербурге за последние сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество заболевших в Северной столице достигло 32730 человек. Накануне сообщалось о 157 заразившихся — уровень заболеваемости практически не меняется. По России за сутки выявили 5212 новых случаев COVID-19.



Число заболевших вновь превысило объявленное количество официально выздоровевших петербуржцев: на 155 новых больных пришлось 83 выписанных из больниц. Сколько человек за сутки излечилось вне больничных стен, не сообщается.

