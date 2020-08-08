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08.08.2020 10:46
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Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 32700 человек. За сутки +155 случаев

В Петербурге за последние сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество заболевших в Северной столице достигло 32730 человек. Накануне сообщалось о 157 заразившихся — уровень заболеваемости практически не меняется. По России за сутки выявили 5212 новых случаев COVID-19.

Число заболевших вновь превысило объявленное количество официально выздоровевших петербуржцев: на 155 новых больных пришлось 83 выписанных из больниц. Сколько человек за сутки излечилось вне больничных стен, не сообщается.

Ранее власти Петербурга официально признали аномально высокий уровень смертности. Согласно официальным данным, каждый шестой погибший в России от этой болезни — петербуржец.

По стране за сутки коронавирусом заразились 5 212 человек, официально выздоровели — 6 615 больных. Среди российских регионов Петербург находится на четвертом месте.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Petr_SPb
Бред - то не то слово! С 22 июля, на протяжении 18 дней подряд, число заболевших меняется на 2 или 3, лишь дважды на 4, обычно в минус, но три раза в плюс. В естественных данных такого в принципе быть не может! Ну а выздоравливало или умирало от коронавируса за это время меньше 100 человек в день, при том, что в тот период, когда они могли заболеть заболевало по 200-300 в день. Соответственно видим быстрый рост числа активных случаев - больных в настоящее время.
alexA
Я чего-то не понял. Правильно ли то, что говорится про общее число заболевших, но выздоровевшими считают только тех, кого из больницы выписали? Бред какой-то
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