«Наш город сегодня стал еще одной столицей, столицей сап-серфинга». Стартовал карнавальный заплыв фестиваля «Фонтанка-SUP»
Водный карнавал пятого фестиваля «Фонтанка-SUP» стартовал в Петербурге в субботу, 8 августа. Более тысячи участников из 96 городов мира (заявлены представители 10 стран) начали заплыв от 1-го Садового моста.
Напутствие сап-серферам дал Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»: «Привет, Петербург, привет всем участникам! Мы сегодня делаем историю, потому что наш город сегодня стал еще одной столицей, столицей сап-серфинга. Я думаю, у нас сегодня состоялся мировой рекорд по участникам — более 3000 человек. Великолепный город, прекрасная погода, отличные костюмы. Спасибо вам всем, легкой воды, хорошего настроения!»
Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени
Следить за происходящим можно в нашей текстовой трансляции на сайте «Фонтанки» с 10 утра, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».
В этом году фестиваль организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19, подробнее о которых читайте здесь.