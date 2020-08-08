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08.08.2020 10:30
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«Наш город сегодня стал еще одной столицей, столицей сап-серфинга». Стартовал карнавальный заплыв фестиваля «Фонтанка-SUP»

Водный карнавал пятого фестиваля «Фонтанка-SUP» стартовал в Петербурге в субботу, 8 августа. Более тысячи участников из 96 городов мира (заявлены представители 10 стран) начали заплыв от 1-го Садового моста.

Напутствие сап-серферам дал Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»: «Привет, Петербург, привет всем участникам! Мы сегодня делаем историю, потому что наш город сегодня стал еще одной столицей, столицей сап-серфинга. Я думаю, у нас сегодня состоялся мировой рекорд по участникам — более 3000 человек. Великолепный город, прекрасная погода, отличные костюмы. Спасибо вам всем, легкой воды, хорошего настроения!»

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.

Следить за происходящим можно в нашей текстовой трансляции на сайте «Фонтанки» с 10 утра, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

В этом году фестиваль организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19, подробнее о которых читайте здесь.

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