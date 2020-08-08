Водный карнавал пятого фестиваля «Фонтанка-SUP» стартовал в Петербурге в субботу, 8 августа. Более тысячи участников из 96 городов мира (заявлены представители 10 стран) начали заплыв от 1-го Садового моста.



Напутствие сап-серферам дал Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»: «Привет, Петербург, привет всем участникам! Мы сегодня делаем историю, потому что наш город сегодня стал еще одной столицей, столицей сап-серфинга. Я думаю, у нас сегодня состоялся мировой рекорд по участникам — более 3000 человек. Великолепный город, прекрасная погода, отличные костюмы. Спасибо вам всем, легкой воды, хорошего настроения!»

