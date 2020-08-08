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08.08.2020 00:17
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Медведев о победе «Зенита» в Суперкубке: У нас стояла задача взять реванш, и мы очень рады, что выиграли в интересной борьбе

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы в Суперкубке. В интервью ТАСС он заявил, что борьба была интересная, а Смолов проявил себя «блестяще».

«Этот приз, который разыгрывается в одном матче, престижный. Проиграв в прошлом году, у нас стояла задача взять реванш, и мы очень рады, что выиграли в интересной борьбе. "Локомотив" - очень достойная команда, Смолов во втором тайме блестяще себя проявил. Думаю, игра доставила удовольствие болельщикам как на стадионе, так и у телевизоров и мониторов. Чем больше будет таких матчей по качеству и накалу, тем привлекательней будет наш футбол», - подчеркнул Медведев.

«Зенит» победи в матче за Суперкубок «Локомотив» со счетом 2:1. Это третий титул петербуржцев в сезоне 2019/20. Ранее сине-бело-голубые выиграли чемпионат РПЛ и Кубок России.

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