Медведев о победе «Зенита» в Суперкубке: У нас стояла задача взять реванш, и мы очень рады, что выиграли в интересной борьбе
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы в Суперкубке. В интервью ТАСС он заявил, что борьба была интересная, а Смолов проявил себя «блестяще».
«Этот приз, который разыгрывается в одном матче, престижный. Проиграв в прошлом году, у нас стояла задача взять реванш, и мы очень рады, что выиграли в интересной борьбе. "Локомотив" - очень достойная команда, Смолов во втором тайме блестяще себя проявил. Думаю, игра доставила удовольствие болельщикам как на стадионе, так и у телевизоров и мониторов. Чем больше будет таких матчей по качеству и накалу, тем привлекательней будет наш футбол», - подчеркнул Медведев.
«Зенит» победи в матче за Суперкубок «Локомотив» со счетом 2:1. Это третий титул петербуржцев в сезоне 2019/20. Ранее сине-бело-голубые выиграли чемпионат РПЛ и Кубок России.