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08.08.2020 09:00
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Юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» уже здесь!

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» стартует в Петербурге в субботу, 8 августа. Стартовый городок открылся на набережной реки Мойки между 1 и 2-м Садовыми мостами (со стороны Марсова поля) в 8:00.

Мы ожидаем рекордное количество сапсерферов: более трех тысяч человек из 10 стран и 96 городов мира. В отдельной зоне встанут на сапы 12 корпоративных команд.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Стартуют сапсёрферы в 10:15. Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.

Городской портал «Фонтанка» дарит этот праздник Петербургу в честь своего 20-летия!

Следить за происходящим можно в нашей текстовой трансляции на сайте «Фонтанки» с 10 утра, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграме» будет прямое включение со старта.

В этом году фестиваль организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19, подробнее о которых читайте здесь.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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