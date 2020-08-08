Пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» стартует в Петербурге в субботу, 8 августа. Стартовый городок открылся на набережной реки Мойки между 1 и 2-м Садовыми мостами (со стороны Марсова поля) в 8:00.



Мы ожидаем рекордное количество сапсерферов: более трех тысяч человек из 10 стран и 96 городов мира. В отдельной зоне встанут на сапы 12 корпоративных команд.