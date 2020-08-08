Юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» уже здесь!
Пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» стартует в Петербурге в субботу, 8 августа. Стартовый городок открылся на набережной реки Мойки между 1 и 2-м Садовыми мостами (со стороны Марсова поля) в 8:00.
Мы ожидаем рекордное количество сапсерферов: более трех тысяч человек из 10 стран и 96 городов мира. В отдельной зоне встанут на сапы 12 корпоративных команд.
Стартуют сапсёрферы в 10:15. Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.
Городской портал «Фонтанка» дарит этот праздник Петербургу в честь своего 20-летия!
Следить за происходящим можно в нашей текстовой трансляции на сайте «Фонтанки» с 10 утра, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграме» будет прямое включение со старта.
В этом году фестиваль организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19, подробнее о которых читайте здесь.