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07.08.2020 23:48
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В российской статистике смертности от коронавируса ещё 14 москвичей

В российскую статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попали ещё 14 москвичей. Об этом вечером 7 августа сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в опубликованном сообщении.

Накануне оперштаб сообщал о 12 жителях столицы, которые умерли с соответствующим диагнозом. В суточной статистике смертности в Петербурге наблюдается стабильность: 18 умерших с коронавирусом горожан фиксируют третий день.

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