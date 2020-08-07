В российской статистике смертности от коронавируса ещё 14 москвичей

В российскую статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попали ещё 14 москвичей. Об этом вечером 7 августа сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в опубликованном сообщении.

Накануне оперштаб сообщал о 12 жителях столицы, которые умерли с соответствующим диагнозом. В суточной статистике смертности в Петербурге наблюдается стабильность: 18 умерших с коронавирусом горожан фиксируют третий день.