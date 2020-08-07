У главного тренера баскетбольного ЦСКА нашли COVID-19
Наставник московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис pfhfpbkcz COVID-19.
.@ItoudisD tested positive for COVID-19— CSKA Moscow (@cskabasket) August 7, 2020
Our team’s head coach is tested positive for COVID-19 today. His wife and daughter are tested negative.
We wish Dimitris to get well soon and get back to working with the team, we wish his family good health! pic.twitter.com/5DI1DmNThn
"Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери – отрицательны", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отмечается, что греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась.
"Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже", - говорится в сообщении.