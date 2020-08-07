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07.08.2020 23:29
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У главного тренера баскетбольного ЦСКА нашли COVID-19

Наставник московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис pfhfpbkcz COVID-19.

"Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери – отрицательны", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась.

"Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже", - говорится в сообщении.

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