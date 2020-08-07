У главного тренера баскетбольного ЦСКА нашли COVID-19

"Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери – отрицательны", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась.

"Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже", - говорится в сообщении.