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07.08.2020 22:38
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Семак о победе в Суперкубке: Сегодня была тяжелая игра, но побеждать – это прекрасно

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу команды в Суперкубке. «Зенит» обыграл «Локомотив» в пятницу, 7 августа, со счетом 2:1.

- Сегодня была тяжелая игра, естественно свой отпечаток накладывает важность матча, - заявил Семак на послематчевой пресс-конференции. - С точки зрения качества, сегодня в наших действиях были определенные помарки, однако это была первая игра после паузы. Игроки проявили желание, характер — это хорошо, будем работать дальше. Мы завершили сезон — или начали новый, здесь можно смотреть по-разному — на хорошей ноте. Ребята заслужили победить сегодня. Побеждать — это прекрасно.

Также Семак оценил дебют новичка «Зенита» - защитника Деяна Ловрена.

- Он хорошо смотрелся сегодня, - подчеркнул Семак. - Не так просто начинать играть в новом клубе, не проведя ни одной контрольной или товарищеской игры. Нужно понять требования, сыграться с партнерами. Деян — очень умный игрок, сегодня он показал свой высокий уровень и сыграл хорошо.

Это пятый в истории «Зенита» Суперкубок. Ранее команда брала этот трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. За 2020 год это уже третий титул петербургской команды, ставшей чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России.

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