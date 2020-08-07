Петербург готовится к «Фонтанка-SUP». Напоминаем, как фестиваль ограничит движение и парковку в центре города
В эти выходные в Петербурге пройдёт пятый фестиваль «Фонтанка-SUP». Напоминаем, как он ограничит движение и парковку в центре города.
Как ранее сообщала пресс-служба петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, движение будет ограничено:
• с 7:00 7 августа до 8:00 9 августа — по набережной Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста;
• 8 августа с 0:01 до 23:59 — по проезду вдоль Марсова поля;
• 8 августа с 12:00 до 13:30 — по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта и чётной стороне набережной от Невского проспекта до Инженерной улицы.
Остановка транспорта будет запрещена по проезду вдоль Марсова поля до 23:59 7 августа, а также по набережной Лебяжьей канавки от набережной Мойки до Суворовской площади с 20:00 7 августа до 20:00 8 августа.
В 2020 году фестиваль «Фонтанка-SUP» будет организован с учётом рекомендаций по противодействию распространению коронавируса. Подробнее о фестивале читайте в рубрике на «Фонтанке.ру» или на сайте мероприятия.