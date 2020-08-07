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07.08.2020 22:29
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Петербург готовится к «Фонтанка-SUP». Напоминаем, как фестиваль ограничит движение и парковку в центре города

В эти выходные в Петербурге пройдёт пятый фестиваль «Фонтанка-SUP». Напоминаем, как он ограничит движение и парковку в центре города.

Как ранее сообщала пресс-служба петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, движение будет ограничено:

• с 7:00 7 августа до 8:00 9 августа — по набережной Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста;

• 8 августа с 0:01 до 23:59 — по проезду вдоль Марсова поля;

• 8 августа с 12:00 до 13:30 — по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта и чётной стороне набережной от Невского проспекта до Инженерной улицы.

Остановка транспорта будет запрещена по проезду вдоль Марсова поля до 23:59 7 августа, а также по набережной Лебяжьей канавки от набережной Мойки до Суворовской площади с 20:00 7 августа до 20:00 8 августа.

В 2020 году фестиваль «Фонтанка-SUP» будет организован с учётом рекомендаций по противодействию распространению коронавируса. Подробнее о фестивале читайте в рубрике на «Фонтанке.ру» или на сайте мероприятия.

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Комментарии (2)

gencon
Молодцы! Я в этот год не смогу, но следующий - я с вами! Очень позитивная повестка в тотальном коррупционном и геноцидном формате, в котором живут россияне
krasnonosov
Главное, что бы все были в масках и ластах!
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