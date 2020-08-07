Как минимум пятнадцать человек погибли и более 120 получили ранения в результате жесткой посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде. Об этом 7 августа сообщает телеканал News 18 со ссылкой на полицию.

По информации властей, развалившийся на две части корпус травмировал 123, состояние 15 из них оценивается как тяжёлое.