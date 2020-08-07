Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 15, пострадали больше 120. Это был вывозной рейс для застрявших за рубежом граждан
Как минимум пятнадцать человек погибли и более 120 получили ранения в результате жесткой посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде. Об этом 7 августа сообщает телеканал News 18 со ссылкой на полицию.
По информации властей, развалившийся на две части корпус травмировал 123, состояние 15 из них оценивается как тяжёлое.
Air India Express flight with 191 people aboard, including 10 infants, crash lands on airport runway in Kerala, Indiahttps://t.co/GdQTueF479— Mothership.sg (@MothershipSG) August 7, 2020
2020, please stop. pic.twitter.com/gOcH3GTpOF
На борту рейса Дубай - Кожикоде было 74 пассажира, из них 10 детей, а также два пилота и пять членов экипажа. Это был вывозной рейс, выполняемым по заказу индийского правительства, для граждан, оказавшихся за границей из-за ограничений на поездки в связи с COVID-19, говорится на сайте авиакомпании.
The deadly plane crash in India today was a repatriation flight operated by the government to bring home Indians stranded abroad due to Covid-19 travel restrictions https://t.co/j5dfrDolVd pic.twitter.com/EP3Sm1F91Y— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 7, 2020
Самолёт приземлился в проливной дождь, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и развалился напополам. Судя по кадрам с места аварии, кабина пилотов полностью разрушена.