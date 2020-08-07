Более 10 тысяч крымчан с лизинговыми автомобилями рискуют остаться без машин

Жители Крыма, купившие автомобили в лизинг еще до перехода региона в состав России, рискуют их лишиться из-за юридических перипетий. Срок временной регистрации машин, определенный правительством, подходит к концу, но оформить их в собственность официально жители все еще не могут.

Как пишет 7 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на правозащитников, речь идет о тех автовладельцах, которые до присоединения Крыма к России в 2014 году заключили договоры лизинга на автомобили с компаниями, учредителями которых были украинские банки. Когда в мае 2014 года эти банки ушли из Крыма, местные жители потеряли возможность погасить долги и, соответственно, получить автомобили в полную собственность и зарегистрировать. Таких автовладельцев оказалось более 10 тысяч.

Принятый в конце 2015 года Федеральный закон 422-ФЗ постановил, что погашения долга по украинским обязательствам могут требовать только аккредитованные российские компании, которые купили эти долги. Лизинговые компании свои ссуды не продавали, так что обязательства перед ними считаются в России прекращенными. Однако лизинговые автомобили до полной оплаты остаются имуществом лизингодателя, поэтому хоть обязательства по договорам и были прекращены, право собственности переоформлено не было. На одной из прямых линий жители Крыма обратились с этой проблемой к президенту РФ Владимиру Путину. В итоге появилось постановление № 399 об упрощенной регистрации автомобилей, согласно которому крымчане при отсутствии документального подтверждения права собственности на машину получали временные регистрационные документы на 5 лет, но без выдачи ПТС. Предполагалось, что за эти пять лет граждане смогут оформить право собственности на машины через суд на основании статьи 234 Гражданского кодекса РФ о «приобретательной давности». Однако суды Крыма и Севастополя признавать права собственности на лизинговые автомобили не спешат, а срок уже подходит к концу. По мнению юристов, судьи осторожничают из-за отсутствия правоприменительной практики по таким делам.