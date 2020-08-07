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07.08.2020 18:37
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Российский МИД обвинил Twitter в нарушении демократических принципов и использовании двойных стандартов

Министерство иностранных дел России раскритиковало подход сервиса микроблогов Twitter к маркировке государственных медиа. Внешнеполитическое ведомство 7 августа заявило, что компания использует политику «двойных стандартов» и дискриминирует Россию «по страновому признаку».

«Расцениваем маркировку администрацией социальной сети «Твиттер» вслед за «Фейсбук» страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством, в то время как западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми, как нарушение ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

МИД назвал действия Twitter стремлением помочь американским политизированным СМИ вытеснить российские издания с медиапространства.

Российские дипломаты призвали платформы дать читателям свободно определяться с тем, каким источникам доверять.

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Комментарии (6)

yar_5e4cc335310b6
Путь Машуня станцует танец негодования.
dragvs
Российский МИД прочно на коксе? Не все ли равно частной компании Twitter что их какие-то типы обвиняют в "нарушении демократических принципов"?
drakon1984
У нас тоже неугодные СМИ власть заставляет маркировать себя иностранным агентом. Так что нечего на зеркало пенять.
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