Российский МИД обвинил Twitter в нарушении демократических принципов и использовании двойных стандартов
Министерство иностранных дел России раскритиковало подход сервиса микроблогов Twitter к маркировке государственных медиа. Внешнеполитическое ведомство 7 августа заявило, что компания использует политику «двойных стандартов» и дискриминирует Россию «по страновому признаку».
«Расцениваем маркировку администрацией социальной сети «Твиттер» вслед за «Фейсбук» страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством, в то время как западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми, как нарушение ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
МИД назвал действия Twitter стремлением помочь американским политизированным СМИ вытеснить российские издания с медиапространства.
Российские дипломаты призвали платформы дать читателям свободно определяться с тем, каким источникам доверять.