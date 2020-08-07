FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 17:25
10
Печать

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз. Его возраст может достигать 230 млн лет

В России добыли самый крупный цветной алмаз, вес которого составляет 236 карат. Минерал обладает насыщенным жёлто-коричневым цветом. Об этом 7 августа сообщает компания «Алроса», мировой лидер по добыче данных драгоценных камней.

Алмаз был добыт на месторождении «Эбелях» на севере Якутии. Работы там ведёт дочернее предприятие АК «Алроса».

«Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет», — говорится в сообщении.

Пока в компании думают над тем, что делать с находкой.

«Такой массивный цветной алмаз — это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию АЛРОСА в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде», — рассказал директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин.

Месторождение «Эбелях» находится на правом притоке реки Анабар в Республике Саха. В 2017 году здесь добыли три фантазийных алмаза — ярко-жёлтого, розового и пурпурно-розового цветов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

SERGEY111
Сделать огранку и подарить игорю ивановичу .
Агроном аэродрома
"В Якутии при разработке кимберлитовой трубки «Бесперспективная» был найден алмаз необычайных размеров, получивший название «Спаситель России». Величина его такова, что доход от его продажи может не только полностью снять проблему внешнего долга страны, но и обеспечить «всем жителям страны трёхлетний отдых на Канарских островах»." (С)
McGillavry
Насыщенный жёлто-коричневый цвет? Они уверены, что это именно алмаз?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний