В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз. Его возраст может достигать 230 млн лет
В России добыли самый крупный цветной алмаз, вес которого составляет 236 карат. Минерал обладает насыщенным жёлто-коричневым цветом. Об этом 7 августа сообщает компания «Алроса», мировой лидер по добыче данных драгоценных камней.
Алмаз был добыт на месторождении «Эбелях» на севере Якутии. Работы там ведёт дочернее предприятие АК «Алроса».
«Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет», — говорится в сообщении.
Специалисты «Алмазов Анабара», «дочки» АЛРОСА, на месторождении «Эбелях» на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России: https://t.co/FyfIrIN4dS pic.twitter.com/2Y3R4s4WjE— Alrosa Russia (@Alrosa_ru) August 7, 2020
Пока в компании думают над тем, что делать с находкой.
«Такой массивный цветной алмаз — это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию АЛРОСА в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде», — рассказал директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин.
Месторождение «Эбелях» находится на правом притоке реки Анабар в Республике Саха. В 2017 году здесь добыли три фантазийных алмаза — ярко-жёлтого, розового и пурпурно-розового цветов.