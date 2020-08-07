«Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет», — говорится в сообщении.

Алмаз был добыт на месторождении «Эбелях» на севере Якутии. Работы там ведёт дочернее предприятие АК «Алроса».

В России добыли самый крупный цветной алмаз, вес которого составляет 236 карат. Минерал обладает насыщенным жёлто-коричневым цветом. Об этом 7 августа сообщает компания «Алроса», мировой лидер по добыче данных драгоценных камней.

Специалисты «Алмазов Анабара», «дочки» АЛРОСА, на месторождении «Эбелях» на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России: https://t.co/FyfIrIN4dS pic.twitter.com/2Y3R4s4WjE

Пока в компании думают над тем, что делать с находкой.



«Такой массивный цветной алмаз — это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию АЛРОСА в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде», — рассказал директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин.



Месторождение «Эбелях» находится на правом притоке реки Анабар в Республике Саха. В 2017 году здесь добыли три фантазийных алмаза — ярко-жёлтого, розового и пурпурно-розового цветов.

