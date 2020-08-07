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07.08.2020 17:18
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Обновленный участок Киевского шоссе под Гатчиной открыли после реконструкции

Фото: Правительство Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленобласти запустили движение по реконструированному участку федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков». Дорогу открыли министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили 7 августа в пресс-службе правительства региона.

Участок Киевского шоссе протяженностью 23 километра был расширен, что улучшает транспортную доступность Гатчины и увеличивает скорость перевозок до Петербурга. Пропускная способность реконструированной трассы превышает 100 тысяч машин в сутки.

На дороге уложено покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с усиленным каменным каркасом, которая имеет повышенную сопротивляемость к износу шипованной резиной и максимально устойчива к образованию колеи. Также на участке установили складывающиеся опоры освещения, которые можно обслуживать почти без ограничения движения.

«Стало хорошей традицией каждые три месяца запускать новые участки федеральных трасс в нашем регионе», — отметил Дрозденко. Глава Минтранса же заявил, что федеральные трассы в Ленинградской области являются лучшими в России.

Фото: Правительство Ленинградской области
Фото: Правительство Ленинградской области
Фото: Правительство Ленинградской области

Движение по первому этапу нового участка Р-23 было открыто осенью 2017 года президентом России Владимиром Путиным. Новая трасса прошла в обход Зайцево, Ижоры, Большого Верево, Малого Верево, Вайи, выйдя к существующему обходу Гатчины, что позволило ликвидировать «бутылочное горлышко» на границе субъектов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в районе населенного пункта Дони.

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Комментарии (2)

9077997
До Гатчины то теперь все прекрасно ,а потом одна полоса из трёх...
f0ntan
Сэкономили на путепроводах. Разрезали дорогу Павловск - Гатчина, не построив на этой дороге путепровода над построенным новым участком Киевского шоссе. Для проезда в Павловск из Гатчины теперь нужно объезжать достаточно большой крюк. Я вообще не говорю про множество мелких дорог, съезды которых вообще закрыли. Например, закрыли дорогу Новый Свет - Ивановка. Закрытый кусок ее виден с разворотного кольца
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