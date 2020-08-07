Участок Киевского шоссе протяженностью 23 километра был расширен, что улучшает транспортную доступность Гатчины и увеличивает скорость перевозок до Петербурга. Пропускная способность реконструированной трассы превышает 100 тысяч машин в сутки.

В Гатчинском районе Ленобласти запустили движение по реконструированному участку федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков». Дорогу открыли министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили 7 августа в пресс-службе правительства региона.

На дороге уложено покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с усиленным каменным каркасом, которая имеет повышенную сопротивляемость к износу шипованной резиной и максимально устойчива к образованию колеи. Также на участке установили складывающиеся опоры освещения, которые можно обслуживать почти без ограничения движения.

«Стало хорошей традицией каждые три месяца запускать новые участки федеральных трасс в нашем регионе», — отметил Дрозденко. Глава Минтранса же заявил, что федеральные трассы в Ленинградской области являются лучшими в России.