Обновленный участок Киевского шоссе под Гатчиной открыли после реконструкции
В Гатчинском районе Ленобласти запустили движение по реконструированному участку федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков». Дорогу открыли министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили 7 августа в пресс-службе правительства региона.
Участок Киевского шоссе протяженностью 23 километра был расширен, что улучшает транспортную доступность Гатчины и увеличивает скорость перевозок до Петербурга. Пропускная способность реконструированной трассы превышает 100 тысяч машин в сутки.
На дороге уложено покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с усиленным каменным каркасом, которая имеет повышенную сопротивляемость к износу шипованной резиной и максимально устойчива к образованию колеи. Также на участке установили складывающиеся опоры освещения, которые можно обслуживать почти без ограничения движения.
«Стало хорошей традицией каждые три месяца запускать новые участки федеральных трасс в нашем регионе», — отметил Дрозденко. Глава Минтранса же заявил, что федеральные трассы в Ленинградской области являются лучшими в России.
Движение по первому этапу нового участка Р-23 было открыто осенью 2017 года президентом России Владимиром Путиным. Новая трасса прошла в обход Зайцево, Ижоры, Большого Верево, Малого Верево, Вайи, выйдя к существующему обходу Гатчины, что позволило ликвидировать «бутылочное горлышко» на границе субъектов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в районе населенного пункта Дони.