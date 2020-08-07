Поучительное видео, сделанное в Петербурге, публикуют 7 августа в Twitter . Судя по дате видеорегистратора, это было вчера. На записи видно, как немолодая женщина переходит дорогу. Трасса оживлённая, по две полосы в каждую сторону. Сначала её пропускают, она выбегает на середину, а там теряется и… падает. Прямо под колёса подъезжающего фургона. Водитель успевает остановиться в считаных сантиметрах, и женщина сама встаёт.

Чуть было не стало одной серьёзной аварией больше в статистике по Петербургу за 6 августа. К счастью, автомобилист успел среагировать.

Надо думать, ей повезло. В правом ряду проносится легковой автомобиль на довольно высокой скорости. Его водитель вряд ли смог бы вовремя затормозить.

За последние двое суток в Петербурге и области случилось несколько серьёзных ДТП с пешеходами. Сегодня ночью на Московском шоссе погибла молодая женщина — она примерно так же упала прямо под машину, но, как доказывает видео, шансов остановиться у водителя не было. Утром на проспекте Солидарности сбили пожилую женщину, которая шла по «зебре» на свой зелёный. Днём пожилая женщина с корзиной черники не смогла перейти автодорогу «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Вчера днём ещё две женщины попали под машину на Васильевском острове. По данным УГИБДД, 6 августа около 12:40 на Кадетской линии, 27/5, в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчина 1966 года рождения на малолитражке «Рено Клио» совершил наезд на женщин 1988 и 1992 годов рождения. Они получили травмы средней степени тяжести.