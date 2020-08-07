Во время чемпионата Европы по футболу в Питере разрешат пить. Но не везде и не всё

На Федеральном портале проектов нормативных актов появился проект изменений в закон о проведении чемпионата Европы UEFA. Алкоголь предлагают продавать не только на стадионах.



В паспорте проекта написано, что разработчиком является Министерство спорта. Документ вносит изменения в существующий закон, которые фиксируют перенос турнира на 2021 год. Кроме того, он меняет формулировку 22-й статьи, которая определяет порядок реализации товаров и услуг партнерами и поставщиками UEFA. Им разрешается продажа, а покупателям — потребление алкогольной продукции в дни проведения матчей.