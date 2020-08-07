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07.08.2020 16:33
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Во время чемпионата Европы по футболу в Питере разрешат пить. Но не везде и не всё

На Федеральном портале проектов нормативных актов появился проект изменений в закон о проведении чемпионата Европы UEFA. Алкоголь предлагают продавать не только на стадионах.

В паспорте проекта написано, что разработчиком является Министерство спорта. Документ вносит изменения в существующий закон, которые фиксируют перенос турнира на 2021 год. Кроме того, он меняет формулировку 22-й статьи, которая определяет порядок реализации товаров и услуг партнерами и поставщиками UEFA. Им разрешается продажа, а покупателям — потребление алкогольной продукции в дни проведения матчей.

При этом круг допустимых мест обозначен так: «В местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 (за исключением детских, образовательных, медицинских организаций, всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, остановочных пунктов его движения (в том числе станций метрополитена), автозаправочных станций, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных уполномоченным органом исполнительной власти города федерального значения Санкт-Петербурга, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, объектов военного назначения и прилегающих к ним территорий)». В предыдущей версии закона продажа и употребление алкоголя от партнеров разрешались в местах, расположенных в пределах стадионов.

Напомним, матчи Евро-2020 изначально были запланированы в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне. В связи с пандемией турнир перенесен на 2021 год, Смольный подтвердил участие Петербурга. В городе планируются матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также один из четвертьфиналов турнира.

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