FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.04р86.62р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 16:15
1
Печать

«Самый простой путь повернуть в сторону государства». Переболевший коронавирусом Лукашенко пообещал оппозиционерам «по капле» своей крови

Президент Белоруссии, который, по его заверению, уже переболел COVID-19, пообещал поделиться своей плазмой со сторонниками оппозиции и тем самым перетянуть их на свою сторону.

«Возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили», — цитирует 7 августа заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, сторонники оппозиции от его щедрости не откажутся. Лукашенко считает, что в реанимации не думаешь о том, чью кровь будут переливать. «Такая полушутка-полуправда», — подчеркнул белорусский лидер.

В конце июля Лукашенко признался, что перенес коронавирус бессимптомно. В Белоруссии не ввели ограничения из-за COVID-19. Президент республики заметил, что белорусы потеряли бы государство, если бы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ». С начала пандемии в стране выявили 68 614 случаев COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Swift_5e4d8a276f5e8
Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа
МИДы Германии, Франции и Польши призвали власти страны отказаться от нарушения прав человека и освободить политических заключенных. Дипломаты также отметили тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования
..... чан для Лукашенко поставили на подогрев ....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний