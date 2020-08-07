«Самый простой путь повернуть в сторону государства». Переболевший коронавирусом Лукашенко пообещал оппозиционерам «по капле» своей крови

Президент Белоруссии, который, по его заверению, уже переболел COVID-19, пообещал поделиться своей плазмой со сторонниками оппозиции и тем самым перетянуть их на свою сторону.



«Возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили», — цитирует 7 августа заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, сторонники оппозиции от его щедрости не откажутся. Лукашенко считает, что в реанимации не думаешь о том, чью кровь будут переливать. «Такая полушутка-полуправда», — подчеркнул белорусский лидер.