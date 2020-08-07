Прервать SPA-процедуры и отдых на берегу Финского залива пришлось посетителям Cronwell Park Отеля в Репино. Об этом они сообщили редакции «Фонтанки» 7 августа.

По словам читателя, примерно в 15:25–15:30 администрация комплекса через громкоговоритель объявила о террористической угрозе и попросила всех покинуть здания.

«Те, кто был в SPA, повыбегали прямо в халатах», — рассказал «Фонтанке» очевидец Пётр. Он также добавил, что большинство посетителей отеля сели в машины и отъехали на безопасное расстояние. Рядом с комплексом работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. «Фонтанка» обратилась за комментарием в экстренные службы.