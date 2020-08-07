FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.04р86.62р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 16:02
1
Печать

Угроза взрыва выгнала на улицу посетителей SPA в отеле под Петербургом. Выбегали в халатах

Прервать SPA-процедуры и отдых на берегу Финского залива пришлось посетителям Cronwell Park Отеля в Репино. Об этом они сообщили редакции «Фонтанки» 7 августа.

Фото: читатель «Фонтанки» Петр

По словам читателя, примерно в 15:25–15:30 администрация комплекса через громкоговоритель объявила о террористической угрозе и попросила всех покинуть здания.

«Те, кто был в SPA, повыбегали прямо в халатах», — рассказал «Фонтанке» очевидец Пётр. Он также добавил, что большинство посетителей отеля сели в машины и отъехали на безопасное расстояние. Рядом с комплексом работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. «Фонтанка» обратилась за комментарием в экстренные службы.

Оперативный комментарий администрации отеля получить не удалось.

Фото: читатель «Фонтанки» Петр

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260551481
Видно "кто то" решил поймать неверную жену/мужа с поличным...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний