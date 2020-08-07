СК начал проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств, в результате которых на территории Белоруссии были задержаны жители России. Об этом 7 августа сообщается на официальном сайте ведомства.



«После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений СК РФ им будет дана соответствующая правовая оценка», — также говорится в сообщении Следственного комитета России.

В конце июля этого года недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера». Посол РФ в Минске заявил, что не обладает информацией о противоправных действиях соотечественников, позже уточнив, что они опоздали на самолёт в другое государство, поэтому были вынуждены остановиться в Белоруссии.