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07.08.2020 15:46
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СК начал проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств, в результате которых на территории Белоруссии были задержаны жители России. Об этом 7 августа сообщается на официальном сайте ведомства.

«После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений СК РФ им будет дана соответствующая правовая оценка», — также говорится в сообщении Следственного комитета России.

В конце июля этого года недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера». Посол РФ в Минске заявил, что не обладает информацией о противоправных действиях соотечественников, позже уточнив, что они опоздали на самолёт в другое государство, поэтому были вынуждены остановиться в Белоруссии.

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина. Судьбу задержанных также обсудили Путин и Лукашенко.

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Комментарии (11)

260559361
Уже официально объявлено. что 33 русских дубаря заранее договорились поселиться в санатории и никуда не собирались лететь. СБ Белоруссии перехватила переговоры наших новоявленных Чапиг и Мишкиных.
260551481
Прежде чем пускать такой фейк в кремлевские СМИ, о причастности Украины, могли бы хоть голову включить. А то расписались в собственной некомпетенции, получается хохлы умыли пригожинских гопников...
Ilya9
И почему же интересно Фонтанка не пишет о фееричном зашкваре СБУ ?))) Неудобная новость... зрадная можно сказать))
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